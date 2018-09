Moskau will nach Sojus-Riss Raumschiffe auf Schäden kontrollieren

Quelle: www.globallookpress.com Moskau will nach Sojus-Riss Raumschiffe auf Schäden kontrollieren (Archivbild)

Nach dem Riss in einer russischen Sojus-Kapsel will Moskau alle Raumschiffe für die Internationale Raumstation (ISS) auf mögliche Mängel untersuchen. Spezialisten sollen in den kommenden Tagen am russischen Weltraumbahnhof Baikonur die Kapseln für bemannte und unbemannte Flüge kontrollieren, teilte der Raketenbaukonzern Energija in Moskau der Agentur RIA Nowosti am Dienstag mit.