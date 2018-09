Wo ist Kim? Nordkoreanischer Staatschef seit 15 Tagen nicht mehr in Öffentlichkeit gesichtet

Koreanische Medien sind ernsthaft besorgt, weil sich das nordkoreanische Staatsoberhaupt Kim Jong-un seit bereits einem halben Monat nicht mehr vor den Kameras gezeigt hat. Diese Tatsache sorgt besonders im Vorfeld der Feierlichkeiten anlässlich des 70. Jahrestags der Gründung der Demokratischen Volksrepublik Korea am Sonntag für viel Aufruhr.

Zum letzten Mal sei Kim bei der Besichtigung einer Fabrik zur Herstellung medizinischer Geräte und bei der Beerdigung des ehemaligen Verteidigungsministers Kim Yŏng-ch'un am 21. August vor die Öffentlichkeit getreten, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap unter Berufung auf nordkoreanische Medien. Der nächste Termin sei das bevorstehende Treffen Kims mit den Sonderbotschaftern des südkoreanischen Präsidenten Moon Jae-in am Mittwoch. Auch zu den festlichen Veranstaltungen am Sonntag würden mit großer Wahrscheinlichkeit hochrangige Gäste aus China erwartet.

Mehr zum Thema - Brite hört nordkoreanischen Rundfunk an - und bekommt Propaganda-Paket per Post