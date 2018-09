Nach Überschwemmungen nun Tote durch verseuchtes Wasser in Indien

Nach zwei schweren Überschwemmungen grassieren im südindischen Bundesstaat Kerala nun Krankheiten, die sich über verunreinigtes Wasser verbreiten. Mindestens sechs Menschen seien in den vergangenen drei Tagen an der Infektionskrankheit Leptospirose gestorben, mehr als 150 weitere Menschen hätten sich mit dem Erreger infiziert, sagte am Dienstag KJ Reena, eine leitende Ärztin der Gesundheitsbehörde von Kerala.