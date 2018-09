Mann nach Explosion an der US-Botschaft in Kairo festgenommen - er plante "feindlichen Akt"

Quelle: www.globallookpress.com Mann nach Explosion an der US-Botschaft in Kairo festgenommen (Symbolbild)

Nach der Explosion eines Gegenstandes vor der US-Botschaft in Kairo haben ägyptische Sicherheitskräfte einen Mann festgenommen. Der Verdächtige werde nun vernommen, die Straßen um die stark gesicherte Auslandsvertretung nach weiteren Sprengsätzen abgesucht, berichtete eine Quelle aus Sicherheitskreisen am Dienstag. Eine Befragung des 24-Jährigen habe ergeben, dass dieser "extremistische Ansichten" habe, teilte das ägyptische Innenministerium am Dienstag mit.