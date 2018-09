Kellnerin arbeitet ohne BH und wird entlassen - Arbeitgeber wegen Menschenrechtsverletzung verklagt

Die 25-jährige Christina Schell aus der kanadischen Provinz Britisch-Kolumbien hat eine Klage vor Gericht gegen ihren ehemaligen Arbeitgeber wegen eines Dresscodes erhoben, den sie als "sexistisch" bezeichnete. In einem Golfklub, in dem sie zuvor als Kellnerin gearbeitet hatte, verlangte ihr Ex-Manager von ihr, einen BH unter der Uniform zu tragen. Nachdem die Frau sich geweigert hatte, diese Vorschrift zu befolgen, verlor sie ihren Job.

Auf das Tragen von Büstenhaltern habe Schell bereits vor drei Jahren aus gesundheitlichen Gründen und des Komforts wegen verzichtet und nie zuvor deswegen Probleme bekommen, meldet die britische Zeitung The Sun. Doch kurz nachdem sie beim Golfklub Osoyoos eingestellt worden sei, hätten sich die Kunden über ihr Aussehen beschwert, was zu einer Änderung des Dresscodes geführt habe. Er soll alle Mitarbeiterinnen des Klubs dazu verpflichtet haben, "einen BH oder ein Trägerhemd" unter ihrem Uniform-T-Shirt zu tragen. Schell habe die neue Regel als "diskriminierend" wahrgenommen und sie ignoriert, so dass sie nur drei Wochen später gefeuert worden sei. "Ich glaube nicht, dass es jemanden anderen was angeht, was ich unter meiner Kleidung anhabe", zitiert sie das Blatt. Nur wird der Fall von einem Menschenrechtsgericht behandelt.

Mehr zum Thema - Tennisspielerin zieht Hemd auf Court aus und wird verwarnt – Regeln am nächsten Tag geändert