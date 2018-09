Mit Kugeln gegen Spuk: Mann muss sich nach Jagd auf Gespenst vor US-Gericht verantworten

Ein US-Bürger muss sich nach einem vermeintlichen versuchten Einbruch in sein Haus wegen mehrerer Delikte vor Gericht verantworten. Dem Einwohner des US-Bundesstaates Connecticut werden unter anderem illegale Nutzung einer Schusswaffe, Falschaussage, Fahrlässigkeit, Gefährdung, Notrufmissbrauch und ordnungswidriges Verhalten vorgeworfen. Der Angeklagte hält sich selbst für einen Ermittler paranormaler Vorkommnisse.

Christain Devaux rief die Polizei am 26. Juli an, um einen versuchten Hauseinbruch anzuzeigen. Die Beamten fanden in seiner Wohnung zwei Einschusslöcher. Der 25-Jährige erklärte, dass er auf den mutmaßlichen Eindringling in Notwehr geschossen habe. Die Ermittler konnten jedoch keine Spuren entdecken, die auf einen Hauseinbruch hinweisen würden. Bei einem Verhör sagte das mutmaßliche Opfer, dass der Einbrecher tatsächlich ein Gespenst gewesen sei. Er untersuche nämlich schon seit Langem paranormale Vorkommnisse. Der Angeklagte wurde gegen eine Kaution in Höhe von 5.000 US-Dollar freigelassen. Nach Angaben von US-Medien soll der junge Mann bereits im Jahr 2011 bei der Polizei eine ähnliche Anzeige erstattet haben. (New York Post)

