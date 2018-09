Brasilien: Gericht verbietet Wahlwerbung, die Lula da Silva als Präsidentschaftskandidaten darstellt

Quelle: Reuters Brasilien: Gericht verbietet Wahlwerbung, die Lula da Silva als Präsidentschaftskandidaten darstellt (Symbolbild)

Düstere Wolken ballen sich am politischen Horizont des inhaftierten brasilianischen Ex-Präsidenten Luiz Inácio Lulada Silva zusammen: Nach dem Verbot seiner Präsidentschaftskandidatur am Freitag hat das Oberste Wahlgericht in Brasilien beschlossen, auch die Werbung, die den Politiker als Präsidentschaftskandidaten darstellt, zu untersagen.