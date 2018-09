Polizei auf Kreta zerschlägt großen Schleuserring

Der Polizei auf der Mittelmeerinsel Kreta ist ein Schlag gegen eine internationale Schleuserbande gelungen. Die Schleuser sollen in den vergangenen 16 Monaten zahlreiche Migranten aus Ägypten nach Kreta und anschließend nach Italien gebracht haben. Sechs mutmaßliche Mitglieder wurden festgenommen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Es werde nach weiteren zehn Schleusern gefahndet. Die Bande kassierte demnach pro Kopf zwischen 3.500 Euro und 5.000 Euro für die Fahrten.

Nach Polizeiangaben waren die Schleuser zum einen in Ägypten, wo sie einen ersten Kontakt zu den Migranten herstellten. Auf Kreta nahmen Mitglieder der Schleuserbande die Migranten in Empfang und bereiteten schließlich zusammen mit Mitgliedern des Schleuserrings in Italien die Weiterfahrt dorthin vor. Polizeioffiziere gingen am Dienstag davon aus, dass die Schleuserbande mehr als 3.000 Menschen auf diese Weise nach Italien gebracht haben könnte, wie kretische Medien berichteten. (dpa)

Mehr zum Thema - Griechische Polizei nimmt Migranten mit gefälschten Pässen fest