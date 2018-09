Mindestens 14 Tote bei Tropenstürmen in Vietnam

Quelle: www.globallookpress.com Mindestens 14 Tote bei Tropenstürmen in Vietnam (Symbolbild)

Bei Tropenstürmen in Vietnam sind mindestens 14 Menschen ums Leben gekommen. Die meisten Opfer starben bei Überschwemmungen im Norden und in der Mitte des südostasiatischen Landes, wie die staatliche Presse am Dienstag berichtete.