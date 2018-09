Hunderte Migranten vor Spaniens Südküste gerettet

Quelle: Reuters

Vor der Küste Südspaniens sind mehr als 600 Migranten aus Holzbooten gerettet worden. Allein knapp 200 Menschen aus Nordafrika und Staaten südlich der Sahara seien auf sieben Booten in der Meerenge von Gibraltar entdeckt und in Sicherheit gebracht worden, berichtete die spanische Nachrichtenagentur Europa Press am Montagabend unter Berufung auf die Seenotrettung Salvamento Marítimo. Weitere 467 Menschen hätten sich auf neun Holzbooten im westlichen Mittelmeer befunden.