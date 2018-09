Brasilianisches Bundesgericht hebt Verfügung gegen Glyphosat auf

Quelle: AFP Brasilianisches Bundesgericht hebt Verfügung gegen Glyphosat auf (Symbolbild)

Der von der Bayer-Tochter Monsanto hergestellte umstrittene Unkrautvernichter Glyphosat darf in Brasilien weiter eingesetzt werden. Ein Bundesgericht in der Hauptstadt Brasília entschied zugunsten eines entsprechenden Antrags der Regierung, wie es in einer am Montag veröffentlichten Mitteilung der Kammer hieß.