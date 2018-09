Barfuß zum Sieg: Läufer verliert Schuh auf letzten Metern – und gewinnt trotzdem

Quelle: Reuters Mut zum Sieg: Sportler verliert Schuh in letzten Metern – und gewinnt trotzdem

Der kenianische Läufer Conseslus Kipruto hat einen 3.000-Meter Hindernislauf gewonnen, obwohl er seinen Schuh verloren hat. Der Schuh fiel vom rechten Fuß des Mannes, als er gerade die letzte Kurve passierte. Kipruto hielt trotzdem nicht an. "Das hat mich motiviert, so hart zu kämpfen wie ich kann, also das Rennen ist gut gelaufen", sagte er nach seinem Sieg.