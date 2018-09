Seoul gegen illegalen Porno: 8.000 Arbeiter suchen nach versteckten Kameras in öffentlichen Klos

Südkorea geht härter gegen den Zweig der Porno-Industrie vor, der sich versteckter Kameras in öffentlichen Toiletten bedient. Die Verwaltung der südkoreanischen Hauptstadt hat die tägliche Kontrolle aller öffentlichen Toiletten angeordnet. Dabei soll nach installierten Spionagegeräten mit Aufnahmefunktion gesucht werden. Die Maßnahme folgt einer Welle von Frauenprotesten gegen das perverse Porno-Genre.

Die Behörden von Seoul haben am Sonntag ihren neuen Plan zur Bekämpfung illegaler Überwachung von 20.554 öffentlichen Toiletten in der Hauptstadt enthüllt. Ab jetzt zählt zu den Aufgaben der Arbeiter, die mit Wartungsarbeiten in den öffentlichen Toiletten beauftragt sind, auch Ausschau nach versteckten Kameras zu halten. Dabei sollen die 1.000 Toiletten besonders streng beobachtet und kontrolliert werden.

Der Grund für die Maßnahmen ist die Welle der Proteste, die durch die Stadt im Sommer ging. Tausende Frauen gingen auf die Straße, um gegen die heimlichen Aufnahmen in öffentlichen Toiletten zu protestieren.