Protest im Südirak gegen verschmutztes Trinkwasser und Strommangel

Quelle: Reuters Protest im Südirak gegen verschmutztes Trinkwasser und Strommangel

In der ölreichen südirakischen Provinz Basra wächst die Wut der Einwohner über verschmutztes Trinkwasser und Strommangel. Augenzeugen haben am Sonntag berichtet, es sei in mehreren Gebieten erneut zu Protesten gegen die Regierung gekommen. Die Demonstranten hätten demnach wichtige Straßen abgesperrt und Autoreifen angezündet. Die Sicherheitskräfte seien gegen die Proteste mit Tränengas vorgegangen. Seit Freitagabend habe es mehrere Verletzte gegeben.