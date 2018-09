Ungarns Grenzschutz fasst Gleitschirm-Flieger mit 18 Kilo Marihuana

Ein 49-jähriger Mann aus Ungarn hat versucht mit einem motorisierten Gleitschirm 18 Kilogramm Marihuana aus Serbien in seine Heimat zu schmuggeln. Zu seinem Pech verfolgte eine Wärmebildkamera des ungarischen Grenzschutzes seinen Flug. Der Vorfall ereignete sich am Donnerstag. Kurz nach der Landung auf einem Acker in der Grenzgemeinde Tiszasziget bei Szeged trafen Polizisten ein.