"Simpsons"-Erfinder Matt Groening bestätigt: Michael Jackson hat bei Vertonung mitgewirkt

Quelle: AFP

Der Entwickler der US-Zeichentrickserie "Die Simpsons", Matt Groening, hat in einem Interview das Gerücht bestätigt, wonach Michael Jackson in einem Film über die erfundene US-Familie mitgewirkt haben soll. Der Künstler teilte mit, dass der Pop-Sänger im Jahr 1991 einem Protagonisten seine Stimme inkognito geliehen hatte. Am Ende der Episode war er unter dem falschem Namen John Jay smith aufgelistet worden.