Holzindustrie profitiert vom Boom bei Verpackungen - 3.700 neue Jobs

Quelle: www.globallookpress.com

Die deutsche Holzindustrie hat im ersten Halbjahr von dem anhaltenden Boom bei Verpackungen wie Paletten profitieren können. In den aktuell 935 Betrieben der Branche mit jeweils mehr als 50 Beschäftigten seien rund 3.700 neue Arbeitsplätze entstanden, berichtete der Hauptverband der Deutschen Holzindustrie (HDH) am Sonntag in Bad Honnef. Die Zahl der Mitarbeiter habe sich dadurch auf rund 154.000 erhöht.