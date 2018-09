Experten weisen Vogelgrippe auf Geflügelhof in Wismar nach

Quelle: Reuters Experten weisen Vogelgrippe auf Geflügelhof in Wismar nach (Symbolbild)

Auf einem Geflügelhof in Wismar ist die Vogelgrippe ausgebrochen. Bei einer Ente sei ein hochpathogenes Virus des Subtyps H5 nachgewiesen worden, teilte das Landwirtschaftsministerium in Schwerin am Samstagabend mit. Einige der Tiere hätten zuvor Anzeichen einer Atemwegserkrankung gezeigt. Die Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz vor der Vogelgrippe seien in Geflügelbetrieben "unbedingt einzuhalten".