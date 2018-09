Saudi-Arabien räumt Fehler bei Angriff auf Schulbus im Jemen ein

Quelle: Reuters Saudi-Arabien räumt Fehler bei Angriff auf Schulbus im Jemen ein (Archivbild)

Nach dem verheerenden Angriff auf einen Schulbus im Bürgerkriegsland Jemen hat die von Saudi-Arabien angeführte Koalition Fehler eingeräumt. Der Angriff habe nicht den Einsatzregeln entsprochen, sagte der Sprecher einer Untersuchungskommission des Militärbündnisses, Mansur al-Mansur, am Samstag in Riad. Die Bombardierung habe Anführern der Huthi-Rebellen in dem Bus gegolten. Sie sei jedoch nicht gerechtfertigt gewesen, weil das Ziel in diesem Moment keine Bedrohung dargestellt habe.