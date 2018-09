Ermittlungen nach Explosion auf Raffineriegelände in Oberbayern

Quelle: Reuters Ermittlungen nach Explosion auf Raffineriegelände in Oberbayern

Eine Explosion und ein Großbrand auf einem Raffinerie-Gelände im bayerischen Vohburg haben mehrere Hundert Rettungskräfte den ganzen Samstag lang in Atem gehalten. Zehn Menschen, die sich zum Zeitpunkt der Explosion auf dem Firmengelände aufhielten, wurden verletzt, einer von ihnen schwer. Die Löscharbeiten dauerten am Sonntagmorgen an.