Parlament in Mexiko nimmt Arbeit auf

Quelle: AFP Parlament in Mexiko nimmt Arbeit auf (Archivbild)

Der designierte mexikanische Präsident Andrés Manuel López Obrador kann auf breiten Rückhalt im Parlament setzen. Am Samstag hat sich der Kongress in Mexiko-Stadt konsultiert. Die Bewegung der Nationalen Erneuerung "Morena" um den linken Politiker hat mit zwei Verbündeten die absolute Mehrheit im Senat und in der Abgeordnetenkammer.