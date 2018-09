Ballon-Protest zeigt Londons Bürgermeister Sadiq Khan als Bikini-Model

Mit einem riesigen Ballon in Form des Londoner Bürgermeisters Sadiq Khan im gelben Bikini haben am Samstag Gegner des Labour-Politikers gegen dessen Politik demonstriert. Der Ballon stieg am Vormittag über dem Parliament Square in der britischen Hauptstadt auf. Sadiq Khan reagierte gelassen. "Gelb ist nicht wirklich meine Farbe", sagte er dem "Guardian" zufolge. Trotzdem seien die Menschen "willkommen", sich den Ballon anzuschauen.