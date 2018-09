Indonesien will sich um Olympia 2032 bewerben

Quelle: Reuters (Symbolbild)

Indonesien will sich als Gastgeber der Olympischen Spiele 2032 bewerben. Nach dem Erfolg der Asienspiele in Jakarta sei das Land für größere Sportveranstaltungen bereit, sagte Präsident Joko Widodo am Samstag in Bogor. Thomas Bach, Präsident des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), begrüßte die Ankündigung: "Mit den Asienspielen, die ein großer Erfolg waren, hat Indonesien gezeigt, dass es alle Voraussetzungen hat, Olympische Spiele erfolgreich auszurichten."