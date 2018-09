Türkei verstärkt Truppen in Syriens Provinz Idlib

Die Türkei hat ihre Truppen im syrischen Gouvernement Idlib weiter verstärkt. Ein Konvoi mit rund 20 Fahrzeugen habe den türkischen Grenzort Kilis erreicht und solle in Syrien stationiert werden, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. Die Region um die Stadt Idlib im Nordwesten Syriens ist das letzte große Gebiet des Bürgerkriegslandes, das noch von bewaffneten Kämpfern beherrscht wird, die von dem Al-Qaida-Ableger "Haiat Tahrir asch-Scham" (HTS) dominiert werden.

Die Türkei hat in der Region Idlib zwölf militärische Beobachtungsposten. Die Türkei befürchtet bei einer Offensive der syrischen Armee einen Flüchtlingsandrang auf ihre Grenzen. Am Freitag hat die Regierung in Ankara die HTS-Miliz, die frühere Al-Nusra-Front, als Terrororganisation eingestuft. Die Gruppe hat nach Angaben des UN-Syrienvermittlers Staffan de Mistura rund 10.000 Kämpfer in der Region Idlib. (dpa)

