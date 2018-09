Tod ist kein Hindernis für Eheschließung: Frau heiratet nach Gerichtsbeschluss tote Lebensgefährtin

Ein US-Gericht hat zwei Frauen nach ihrem gut 50 Jahre langen Zusammenleben und dem Tod einer der Lebensgefährtinnen verheiratet. Das Urteil fiel in der vorigen Woche im Bundesstaat Utah. Die 74-jährige Bonnie Foerster weinte, als sie die Entscheidung des Richters Patrick Corum hörte. Der Anwalt der Frau teilte mit, dass das Urteil zwar ungewöhnlich, aber nicht beispiellos sei.

Bonnie Foerster hatte Beverly Grossaint im Januar 1968 in New York kennengelernt, nachdem sie von ihrem gewalttätigen Mann geflohen war. Die beiden waren gut 50 Jahre lang unzertrennlich. In den letzten Jahren mussten sie gegen schwere Krankheiten kämpfen. Der Anwalt von Bonnie Foerster wollte die Heirat auf den 26. Juni 2015 zurückdatieren lassen, den Tag, als das Oberste Gericht der USA die Homoehe landesweit für legal erklärt hatte. Der Richter schlug dagegen den 20. Dezember 2013 vor, als die Homoehe im Bundesstaat Utah erlaubt worden war. (Daily Mail)

