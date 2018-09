Jet rutscht bei Landung in Sotschi über Pistenende und fängt Feuer - 18 Verletzte

Quelle: Reuters

Bei der Bruchlandung eines Passagierjets am Flughafen des russischen Urlaubsorts Sotschi sind am Samstagmorgen 18 Menschen verletzt worden. Sechs Insassen, unter ihnen zwei Kinder, mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der Rest der 166 Insassen kam mit dem Schrecken davon. Ein Flughafenangestellter starb an einem Herzversagen, während er den Passagieren beim Verlassen des Jets über die Notrutschen half.