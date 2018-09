Afrikanische Schweinepest erstmals auch in Bulgarien nachgewiesen

Die Afrikanische Schweinepest ist erstmals auch in Bulgarien nachgewiesen worden. Vier Schweine seien im Dorf Tutrakanzi im Raum Warna an der Seuche gestorben, teilte die staatliche Agentur für Lebensmittelsicherheit am Freitag in Sofia mit. Wegen des Ausbruchs der Afrikanischen Schweinepest in Rumänien hatte Bulgarien Ende Juli mit der Errichtung eines 133 Kilometer langen Schutzzaunes entlang der Grenze begonnen.