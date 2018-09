Obdachloser erhält Bruchteil der für ihn bestimmten Spende - Sammler müssen Geld aushändigen

Der Streit um das gespendete Geld für den obdachlosen Johnny Bobbit zieht sich weiter hin: Vor kurzem hat Bobbit eine Klage gegen das US-Paar eingereicht, das für ihn das Geld via Internet sammelte und sich anscheinend weigerte, die mehrere hunderttausend Euro schwere Spende zweckmäßig zu verwenden und sie an Bobbit zu übergeben. Ein US-Richter ordnete daraufhin an, das Geld bis Freitagnachmittag auszuhändigen.