Free Honey: Delfin und Pinguine in verlassenem Aquarium seit sieben Monaten vergessen

Im Nordwesten Japans hat es im März 2011 ein Erdbeben gegeben. Wegen des Besucherrückgangs wurde daraufhin das Ozeanarium in der Stadt Chōshi geschlossen. Nun stellte sich heraus, dass auch nach der Schließung ein Delfin namens Honey, 46 Pinguine sowie hunderte Fische noch immer dort sind. Fotos, die im Netz auftauchten, zeigen, wie der Delfin in einem kleinen Pool schwimmt und die Pinguine auf Betonboden spazieren. Wenn sie nicht bald gerettet werden, würden sie bald sterben, so Tierschützer.

Berichten zufolge haben Mitarbeiter des Ozeanariums die Tiere gefüttert – womit ist allerdings unklar. Möglicherweise verwendeten sie dafür die restlichen Bestände an Tiefkühlkost oder kauften frischen Fisch. Der Zugang zur Anlage wurde den Tierschützern verweigert, während die lokalen Behörden die Eigentümer nicht erreichen konnten. Anrufe an den Besitzer des Parks blieben unbeantwortet. Der Delfin soll in letzter Zeit immer wieder dieselben Bewegungen wiederholt haben. Er soll seinen Kopf in das Wasser und wieder heraus getaucht haben, was deutliche Anzeichen von Stress sind, sagte ein Tierschützer gegenüber The Guardian. Unter #SaveHoney riefen zahlreiche Menschen in den sozialen Medien auf, die Tiere zu befreien.

