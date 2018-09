IS-Anhänger wegen Attentatsplänen auf Theresa May zu lebenslanger Haft verurteilt

Weil er ein Attentat auf die britische Premierministerin Theresa May plante, muss ein 21 Jahre alter Mann aus dem Norden Londons eine lebenslange Freiheitsstrafe verbüßen. Das entschied das Londoner Strafgericht Old Bailey am Freitag. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass Naa'imur Zakariyah Rahman mehrere Bomben im Regierungsviertel zur Explosion bringen und May mit einem Messer oder einer Schusswaffe töten wollte.