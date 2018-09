Präsident der Volksrepublik Donezk Alexander Sachartschenko bei Explosion getötet

Quelle: Sputnik Präsident der Volksrepublik Donezk Alexander Sachartschenko bei Explosion getötet

Bei einer Explosion in einem Restaurant in Donezk wurde der Präsident der selbsternannten Volksrepublik Donezk Alexander Sachartschenko tödlich verletzt. Das teilte die Nachrichtenagentur RIA Nowosti unter Berufung auf eine Quelle in Sicherheitskreisen der Republik mit. Diese Information bestätigte eine interne Quelle gegenüber RT.