US-Kampfjet fängt Flugzeug nahe Donald Trumps Golfclub ab

Quelle: Reuters US-Kampfjet fängt Flugzeug nahe Donald Trumps Golfclub ab (Archivbild)

Ein Kampfjet der US-Luftwaffe hat ein Kleinflugzeug in der Nähe des privaten Golfclubs von Donald Trump abgefangen, wo sich der Präsident zurzeit aufhält. Das zivile Flugzeug habe keine Genehmigung für den fraglichen Luftraum im Bundesstaat New Jersey gehabt, teilte das Luftwaffenkommando am Samstag (Ortszeit) mit. Letztlich sei der von einem F16-Kampfjet eskortierte Flieger ohne weitere Zwischenfälle gelandet. Der Pilot sei von Beamten der Strafverfolgungsbehörden in Empfang genommen worden.