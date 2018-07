Ermittler sprengen Ring von Antiquitätenschmugglern

Quelle: www.globallookpress.com Ermittler sprengen Ring von Antiquitätenschmugglern (Symbolbild)

Die italienische Polizei hat in Zusammenarbeit mit europäischen Behörden einen internationalen Ring von Antiquitätenschmugglern gesprengt. Dabei wurden 23 Verdächtige in Italien, Großbritannien, Spanien und Deutschland festgenommen, wie die für das kulturelle Erbe zuständige Einheit am Mittwoch mitteilte. Darunter sei auch ein 61-jähriger Italiener, der im baden-württembergischen Ehingen gefasst wurde.