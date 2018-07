Chirurg führt trotz Blinddarmentzündung neun Operationen durch und landet selbst unter Skalpel

Der Chirurg Liang Fuqun eines lokalen Krankenhauses in der chinesischen Provinz Anhui wurde für seine Ausdauer und Sorgfalt von Internet-Nutzern angepriesen, nachdem er im Laufe eines Tages trotz akuter Bauchschmerzen neun Operationen durchgeführt hatte. Das Video seiner heldenhaften Leistung wurde auf der Webseite Tencent Video veröffentlich und ging in wenigen Tagen viral.

Obwohl Dr. Liang bereits nach dem Aufwachen mit starken Schmerzen im Bauchbereich konfrontiert wurde, habe er trotzdem seine Schicht angetreten. "Wir hatten einen Stromausfall in unserer Abteilung, also standen für den nächsten Tag viele Operationen an. Wir Ärzte können es uns nicht leisten, krank zu werden. Wenn wir krank werden, müssen die Patienten warten. Ich wollte einfach die Operationen durchführen und ihnen helfen, sich schneller zu erholen", erklärte er später gegenüber der Zeitung Shanghaiist.

Als die Schmerzen bereits unerträglich wurden, habe er sich von seiner Assistentin Dr. Shi eine Schmerzmittel-Injektion spritzen lassen. Erst am Ende des Arbeitstages habe sich Dr. Liang einer Ultraschall-Untersuchung unterzogen, die bei ihm eine akute Blinddarmentzündung diagnostizierte. Zum Glück habe die zehn Zentimeter große Appendizitis mit bereits angesetzter Eiterbildung noch rechtzeitig entfernt werden können.