Quelle: Reuters © Mike Blake Tesla verzichtet auf wichtigen Sicherheitstest bei Autobau

In einem Versuch, endlich die Produktionsziele zu erreichen, soll Tesla auf einen Sicherheitstest verzichtet haben. Medienberichten zufolge habe der Tesla-CEO Elon Musk angeordnet, das Model 3 –das erste günstigere Elektroauto Teslas – einer wichtigen Sicherheitsprüfung nicht zu unterziehen, bevor das Auto vom Fließband in der Tesla-Fabrik in Kalifornien rollt. Dies gehe aus einem internen Dokument von Tesla hervor, das der Zeitung Business Insider vorliegt.