"Zum Wohl von Menschen und Tieren": Blutrünstige Terrormiliz verbietet Plastiktüten

Die somalische islamistische Bewegung al-Shabaab, die dem Terrornetzwerk al-Qaida nahesteht und für Terrorattentate und Massaker in ganz Ostafrika verantwortlich ist, hat nun eine umweltfreundliche Kampagne angestiftet. Durch ihr Sprachrohr, Radio Andalus, meldete die Terrorgruppe am Sonntag, nicht mehr tatenlos der Verwüstung zusehen zu können, die Plastiktüten in ihrem Land anrichten. Sie sprach von einer "ernsthaften Bedrohung für das Wohlergehen von Menschen und ebenso Tieren".