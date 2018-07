Sony Pictures verwechselt Trailer mit Film: 11.000 Aufrufe in sechs Stunden vor Löschung

Der Filmkonzern Sony Pictures hat am 3. Juli angeblich aus Versehen auf seinem YouTube-Kanal statt eines Trailers den kompletten dazugehörigen Film veröffentlicht. Das anderthalb Stunden lange Video mit dem Titel "Khali the Killer: Official Red Band Trailer" ("Khali der Mörder: Offizieller Trailer für Volljährige") war mehr als sechs Stunden lang online gratis zugänglich. Allerdings gab es einen kleinen Unterschied zum offiziellen Streifen: Das Video war nicht in HD-Qualität hochgeladen worden.