Bus mit deutschen Schülern rammt in Italien Unterführung: Drei Verletzte

© Twitter

Ein Bus mit einer Gruppe deutscher Jugendlicher ist an der Adriaküste in Italien verunglückt. Der Doppeldeckerbus rammte mit dem Dach eine Unterführung in Rimini, wie die Feuerwehr der Stadt der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. Ernsthaft verletzt worden sei niemand, alles sei unter Kontrolle, sagte eine Sprecherin in der Nacht zu Mittwoch. Über den Unfall hatte zunächst der Sender MDR Sachsen berichtet.