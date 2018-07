Merkel bekräftigt weitere Aufstockung des Wehretats

Merkel bekräftigt weitere Aufstockung des Wehretats (Symbolbild)

Kanzlerin Angela Merkel hat vor dem Nato-Gipfel weitere Anstrengungen zur Aufstockung des deutschen Wehretats in den kommenden Jahren in Aussicht gestellt. Sie sei dankbar, dass man den Verteidigungsetat bereits im aktuellen Haushalt steigere, sagte Merkel am Mittwoch im Bundestag. "Gemessen an dem, was andere tun bezogen auf ihr Bruttoinlandsprodukt, ist das längst nicht ausreichend." Deshalb habe man sich verpflichtet, bis 2025 1,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung auszugeben.