Quelle: Reuters Haftbefehl gegen Ecuadors Ex-Präsident Rafael Correa erlassen

Die ecuadorianische Justiz hat einen Haftbefehl gegen den ehemaligen Staatschef Rafael Correa erlassen. Richterin Daniella Camacho entsprach am Dienstag (Ortszeit) dem Antrag der Staatsanwaltschaft, den Ex-Präsidenten (2007-2017) wegen dessen mutmaßlicher Beteiligung an der Entführung eines ehemaligen Abgeordneten zu verhaften. Die Justiz werde eine internationale Fahndung über Interpol beantragen, um Correa an seinem aktuellen Wohnsitz in Brüssel festzunehmen.