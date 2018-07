Badehose als Mittel gegen Mafia - Italiens Innenminister Salvini badet im beschlagnahmten Pool

Italiens Innenminister Matteo Salvini hat sich für den Kampf gegen die Mafia eine Badehose angezogen. Mit dem Sprung in einen Pool wollte der Chef der rechtspopulistischen Lega sein hartes Vorgehen auch gegen mafiöse Strukturen untermauern. Der Pool gehört zu einem Haus bei Siena, das der Staat von der Mafia beschlagnahmt hat.

"Ich bin nicht im Urlaub, ich bin hier, um zu zeigen, dass der Staat besser als die Mafia ist", sagte Salvini in einem Facebook-Video am Dienstag. Die Villa wurde im Jahr 2017 nach einem 24-jährigen Rechtsverfahren von einem Mafia-Boss beschlagnahmt und zu einem Resort gemacht. In Bezug auf die Versuche der Staatsanwälte, illegal erworbene Immobilien der Mafiosi zu beschlagnahmen, erklärte Salvini, dass man diesen Herren nur ihre Unterwäsche lassen sollte, berichtet die AP. (dpa/rt deutsch)

