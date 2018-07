Ehefrau Nummer drei: 41-jähriger malaysischer Imam heiratet 11-jähriges Mädchen – Behörden ermitteln

Quelle: www.globallookpress.com

Hochzeitsfotos, die eine Eheschließung zwischen einem 41-jährigen Mann und einem 11-jährigen Mädchen zeigen, haben in Malaysia eine große Welle der Empörung ausgelöst und Aufrufe zu Änderungen im Ehegesetz nach sich gezogen. Die Bilder zeigen den erwachsenen Bräutigam und das 11-jährige thailändische Mädchen, das offenbar in die Ehe geht. Die Zeremonie fand im letzten Monat im benachbarten Thailand statt, weil das Mindestalter für die Eheschließung in Malaysia erst bei 18 Jahren liegt.