Mindestens zwölf Tote bei Fährunglück vor Indonesien

Eine Fähre mit rund 130 Menschen an Bord ist vor der Küste der indonesischen Insel Sulawesi leckgeschlagen und auf Grund gelaufen. Dabei sind mindestens zwölf Menschen getötet worden, wie Polizeisprecher Dicky Sondana am Dienstag mitteilte. Demnach hatten Passagiere versucht, sich durch einen Sprung ins Wasser zu retten. Bergungsarbeiten seien im Gange, teilte der Katastrophenschutz mit. Menschen würden an Bord von Fischkuttern und kleinen Booten gebracht.