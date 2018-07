FBI vereitelt Terroranschlag, der für Unabhängigkeitstag der USA geplant war

Die Beamten des Federal Bureau of Investigation (FBI) haben einen Anhänger einer "ausländischen Terrororganisation" wegen Vorbereitung eines Terrorattentats am 4. Juli in der US-Stadt Cleveland im Bundesstaat Ohio in Gewahrsam genommen. Das teilte die Zeitung Washington Post unter Berufung auf eine eidesstattliche Versicherung mit.