Malaysias Ex-Regierungschef festgenommen

Quelle: www.globallookpress.com Malaysias Ex-Regierungschef festgenommen

Malaysias kürzlich abgewählter Regierungschef Najib Razak ist in Zusammenhang mit einem Milliardenskandal festgenommen worden. Dies bestätigte am Dienstag die mit dem sogenannten 1MDB-Skandal befasste Antikorruptionseinheit. Der Ex-Premier soll an diesem Mittwoch vor Gericht erscheinen.