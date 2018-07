Weder Übergewicht noch Schwangerschaft: US-Ärzte entfernen Frau 23-Kilo-Zyste

Eine 30-jährige Frau aus dem US-Bundesstaat Alabama hat über mehrere Monate an unerklärlichem Übergewicht und Schmerzen gelitten. Einige ihrer Bekannten dachten sogar, sie wäre schwanger. Ärzte rieten Kayla Rahn zu einer Gewichtsabnahme: Anschließend würde sich die Patientin bestimmt besser fühlen. Aber die überflüssigen Kilos wollten einfach nicht weg. Die tatsächliche Ursache der Erkrankung stand erst nach einer gründlichen Untersuchung im Mai fest.

Dabei stellte sich heraus, dass die 30-Jährige an einer Ovarialzyste litt. Kayla Rahn wurde operiert, dabei entfernten ihr die Chirurgen mehr als 22 Kilogramm gutartigen Gewebes. Den Ärzten des Jackson-Hospitals in Montgomery zufolge sei dies die größte Geschwulst gewesen, die sie je gesehen hätten. "Ich habe wirklich so ausgesehen, als ob ich im 9. Monat schwanger wäre. Einmal wurde ich bei einem Abendessen gefragt, ob ich Zwillinge habe. Das war echt frustrierend", zitierte das Online-Nachrichtenportal UPI die 30-Jährige.

