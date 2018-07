Ex-Siemens-Chef Kleinfeld wird Berater des saudischen Kronprinzen

Quelle: www.globallookpress.com Ex-Siemens-Chef Kleinfeld wird Berater des saudischen Kronprinzen (Archivbild)

Der frühere Chef von Siemens und Arconic, Klaus Kleinfeld, wird Berater des saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman. Von August an solle der 60-Jährige unter anderem am Umbau der saudischen Wirtschaft mitwirken. Das teilte die Projektgesellschaft der futuristischen Megastadt "Neom" am Dienstag mit, deren Vorstandschef der deutsche Manager ist. Diesen Posten gebe er demnach auf. Er bleibe aber Mitglied des Vorstands.