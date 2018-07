Israel hält Palästinenser-Gelder wegen "Terrorförderung" zurück

Israel hält künftig aus Protest gegen Zahlungen der Palästinenserregierung an Familien von Häftlingen und getöteter Attentäter Steuern der Palästinenser in gleicher Höhe zurück. Ein entsprechendes Gesetz verabschiedete das israelische Parlament in Jerusalem am Montagabend, wie israelische Medien berichteten. 87 Abgeordnete stimmten für das Gesetz, 15 dagegen, schrieb die Times of Israel.