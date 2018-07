Und der Boden tat sich auf: 50 Meter langer Straßenabschnitt in China bricht zusammen

Quelle: AFP Und der Boden tat sich auf: 50 Meter langer Straßenabschnitt in China bricht zusammen

Überwachungskameras haben den schockierenden Moment erfasst, als eine Straße im Südwesten Chinas zusammenbrach und die Stützmauern zu Boden fielen. Der schreckliche Vorfall ereignete sich am frühen Sonntagmorgen in der Stadt Guang'an in der Provinz Sichuan. Das Video zeigt einen 50 Meter langen Abschnitt der Straße, der plötzlich einbricht. Danach stürzen Bäume ein. Später zeigt sich das volle Ausmaß der Zerstörung.