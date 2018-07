Nach Mobbingvorwürfen gegen den Generalmusikdirektor: Führungsstreit am Cottbuser Staatstheater

Theaterdonner in Cottbus: Der Generalmusikdirektor wurde nach massiven Mobbingvorwürfen aus dem Ensemble beurlaubt. Jetzt wehrt er sich vor Gericht.

Der umstrittene Generalmusikdirektor des Cottbuser Staatstheaters, Evan Alexis Christ, wehrt sich vor dem Cottbuser Arbeitsgericht gegen seine Kündigung. Christ wurde Ende April vom Theater zunächst beurlaubt, nachdem ihm Opernsolisten wiederholte Demütigungen und Beschimpfungen vorgeworfen hatten.

Im Zuge der Zerwürfnisse am einzigen brandenburgischen Staatstheater kam es bereits zum Rücktritt des Intendanten und zur Entlassung des Theater-Stiftungsvorsitzenden. Die Vorgänge in Cottbus können als Beispiel einer sich wandelnden Führungskultur an Theatern verstanden werden. "Neu sind nicht solche Vorkommnisse. Neu ist, dass so etwas nach außen dringt", so Heinrich Schafmeister, Vorstand des Bundesverbands Schauspiel, gegenüber der dpa.

(dpa/RT Deutsch)